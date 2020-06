Mannheim -

Von Alexander Heflik

Vielleicht wäre bei Waldhof Mannheim mehr möglich gewesen als ein 0:0, aber auch so fährt der SC Preußen Münster nicht ganz unzufrieden nach Hause. Dieser Zähler könnte am Ende Gold wert sein nach einem guten Spiel, in dem die Elf von Trainer Sascha Hildmann vor allem in der zweiten Halbzeit Vorteile hatte.