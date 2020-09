Heimspiel von Preußen Münster gegen Alemannia Aachen wegen Corona-Fall abgesetzt

In einer Mitteilung weist der Verein auf das Vorgehen bei der Ticketvergabe hin:

„Immerhin dreimal so viele Zuschauer wie zuletzt dürfen am Samstag an die Hammer Straße kommen, einen freien Ticketverkauf kann der Adlerclub aber dennoch nicht anbieten. Zutritt zum Stadion erhalten die etwa 500 Inhaber einer Unterstützer-Dauerkarte und 450 Sponsoren, die verbleibenden 40 Tickets werden als Ehrenkarten vergeben.

Inhaber einer Unterstützer-Dauerkarte erhalten spätestens am Freitag automatisch eine Tageskarte als Print@home-Ticket zugesandt. Dabei werden die Blockwünsche weitestgehend erfüllt, eine Garantie für einen bestimmten Platz gibt es aber nicht, da insbesondere im Tribünenbereich nur jeder dritte Sitzplatz belegt werden darf. Die etwa 350 Inhaber einer Stehplatz-Dauerkarte werden aus Gründen des Infektionsschutzes auf die nicht überdachten Freiluft-Blöcke M, N, und O aufgeteilt, auch wenn Sie die Blöcke K und L als Wunsch angegeben haben. Dafür bitten wir um Verständnis.

Sollte die Verfügungslage es zulassen, werden später die festen Dauerkarten verschickt. Dann wird auch der Differenzbetrag für ein eventuelles Tribünen-Upgrade verrechnet.

Zutritt zum Stadion

Das Stadion wird am Spieltag 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet. Die Stehplatzbereiche M, N und O werden über den Haupteingang angesteuert, die Blöcke A und B über die Umleitung am Kunstrasenplatz, die Blöcke C, D, E und F über den Zugang am Berg Fidel. Das per Mail verschickte Tagesticket ist unter Vorlage eines gültigen Ausweisdokumentes ausgedruckt vorzuzeigen.

Welche Corona-Regeln gelten?

Während der sechswöchigen Testphase gilt in allen Stadion in NRW ein Alkoholverbot. Im Stadion ist während des gesamten Aufenthaltes der Mindestabstand zu wahren, bis zur Einnahme des festen Platzes gilt eine generelle Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Die Catering- und Merchandising-Stände werden geöffnet sein. Dort ist besonders auf Abstand und Mundschutz zu achten.

Anreise zum Stadion

Rund um das Preußenstadion stehen die kostenpflichtigen Parkplätze P1, P2 und P4 zur Verfügung, die Buslinien 1, 5 und 9 halten direkt am Preußenstadion. Die Eintrittskarte gilt als Fahrschein der Preisstufe 0.“