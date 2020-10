Münster -

Einen knappen Erfolg landete der SC Preußen Münster am Mittwochabend am 10. Spieltag der Regionalliga West: Mit 2:1 bezwang der SCP den SC Wiedenbrück vor 1997 Zuschauern. Der Gäste mussten die Partie in Unterzahl beenden. Der Spielverlauf zum Nachlesen.