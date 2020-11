Pleite im Spitzenspiel: Preußen Münster verliert in Dortmund

Dortmund -

Es war das Spitzentreffen am 13. Spieltag in der Regionalliga West: Tabellenführer Borussia Dortmund 2 empfing den Drittplatzierten - Preußen Münster. Zum Abpfiff freuten sich die BVB-Spieler über einen 2:0-Heimsieg im Stadion Rote Erde, mit dem das Team den Punktevorsprung in der Tabelle ausbaut. Der Spielverlauf zum Nachlesen.