Münster -

Regionalligist Preußen Münster hat das Nachbarschaftsduell gegen Rot-Weiß Ahlen mit 1:0 (0:0) gewonnen. Den Treffer für das Team von Coach Sascha Hildmann erzielte Jules Schwadorf in der 89. Minute per Foulelfmeter. Alle Höhepunkte der Begegnung finden Sie in unserem Ticker zum Nachlesen.