Münster -

Von Thomas Rellmann

Es hat schon schlechtere Auftritte der Preußen in dieser Saison gegeben, trotzdem stand am Ende die 1:2-Heimniederlage gegen Borussia Mönchengladbach II. Auffällig waren die Probleme auf der Doppelsechs vor der Pause, sie schlagen sich auch in den Noten nieder.