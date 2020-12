Er ist ein Sunnyboy, hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Viel erreicht in seinem Leben hat er zudem – und doch hat er nochjede Menge Pläne. In ärmsten Verhältnissen in Afrika aufgewachsen, brachte es Ardiles-Waku Menga bis zum Fußballprofi. in der Bundesliga. Jetzt ist er 37 und kickt noch immer als Vertragsamateur beim BSV SW Rehden in der Regionalliga Nord.