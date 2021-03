Rheda-Wiedenbrück -

Fußball-Regionalligist Preußen Münster ist beim SC Wiedenbrück nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen. Die zwischenzeitliche Führung für den SCP hatte Gerrit Wegkamp in der 37. Minute per Foulelfmeter erzielt. Alle Höhepunkte der Begegnung finden Sie in unserem Ticker zum Nachlesen.