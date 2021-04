Münster -

Spitzenspiel an der Hammer Straße: Preußen Münster empfing am Mittwochabend Tabellenführer Borussia Dortmund 2 am 34. Spieltag in der Regionalliga West. Der SCP trotzte dem Gast ein Unentschieden ab - 1:1 lautete der Endstand. Somit halten die Dortmunder aber den Verfolger weiter auf Abstand. Der Spielverlauf zum Nachlesen.