Klarer Auftaktsieg für Titelkandidat Serbien in China

Foshan (dpa) - Mitfavorit Serbien ist mit einem souveränen Sieg in die Basketball-WM in China gestartet. Der Vize-Weltmeister bezwang im ersten Spiel des gesamten Turniers in Foshan Angola mit 105:59 (50:32).