Der 62-Jährige, der in seiner Karriere neun deutsche Meisterschaften und viermal den Pokal gewonnen hatte, unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende. Bauermann wird Nachfolger von Milan Skobalj, in der Tabelle der ProA-Liga belegen die Seawolves derzeit Platz zwölf.

«Ich freue mich sehr auf die Aufgabe in Rostock. Vorstand und Management haben mich von ihrer Vision, ihrem Plan überzeugt», sagte Bauermann, der mit dem FC Bayern 2011 in die Bundesliga aufgestiegen war, in einer Vereinsmitteilung. «Meine Aufgabe wird es nun sein, das Team schrittweise weiterzuentwickeln, aber auch dabei zu helfen, das Programm insgesamt auf ein noch höheres Niveau zu bringen.»

Mit der Nationalmannschaft hatte Bauermann als Trainer 2005 EM-Silber gewonnen und 2008 an den Olympischen Spielen in Peking teilgenommen. Zuletzt war der Coach in der Türkei tätig. «Dirk Bauermann als Head Coach (...) zu verpflichten, ist eine einmalige Chance. Mit seiner Erfahrung, Führungsqualität und Expertise wird er den Basketballstandort Rostock weiter voranbringen», sagte Jens Hakanowitz, der Sportliche Leiter der Rostocker.