«Ich fühle mich so fit wie lang nicht mehr und sehe keinen Grund aufzuhören», sagte der 32 Jahre alte Günther, für den die Saison 2020/2021 somit bereits die 13. im Trikot der Ulmer wird.

Aufgrund der finanziellen Folgen der Corona-Krise ist der Point Guard offenbar zu Gehaltseinbußen bereit. «Per hatte sofort Verständnis für unsere Situation», sagte Geschäftsführer Thomas Stoll: «Ihm ist klar, dass sich auch die Spielerverträge in der kommenden Saison an die wirtschaftlichen Gegebenheiten anpassen müssen.» Günther sagte: «Der Verein ist in einer schwierigen Phase. Mit einem kleineren Vertrag und hoffentlich großen Leistungen kann ich hier am besten helfen.»

