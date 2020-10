Wie bereits das Liga-Finalturnier Ende Juni werden auch die Halbfinals und das Endspiel des nationalen Cups am 1. und 2. November im Audi Dome ausgerichtet. Zuerst hatte das Fachmagazin «BIG - Basketball in Deutschland» darüber berichtet.

Der Pokal wird diese Saison wegen der Coronavirus-Pandemie in einem modifizierten und erweiterten Format ausgespielt. 16 Bundesligisten treffen ab dem kommenden Wochenende zunächst in regionalen Qualifikationsturnieren aufeinander.

Insgesamt gibt es vier Vierer-Gruppen, die jeweiligen Gruppenersten qualifizieren sich für das Top Four am 1./2. November. Die drei Vorrunden-Spieltage finden am 17./18. und 24./25. Oktober statt. Gespielt wird in Bonn, Vechta, Weißenfels und Ulm. Der FC Bayern tritt in Weißenfels an, Pokal-Titelverteidiger Alba Berlin spielt seine Vorrunde in Bonn.

