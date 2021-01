Das Virus war bei Athletiktrainer Àlvaro de Pedro nachgewiesen worden, wie der niedersächsische Basketball-Bundesligist mitteilte. Die beiden Heimspiele der Braunschweiger gegen die Telekom Baskets Bonn an diesem Mittwoch sowie gegen die Hamburg Towers (31. Januar) müssen ebenso verlegt werden, wie die Auswärtspartie bei den Niners Chemnitz am 3. Februar.

De Pedro hatte noch am Montag beim Training Kontakt mit der Löwen-Mannschaft gehabt. Daher ordnete das zuständige Gesundheitsamt die Quarantäne an. Der Athletikcoach ist laut Club symptomfrei. Die Braunschweiger Basketballer hatten bereits zu Beginn des Monats nach positiven Tests mehrere Tage in Isolation verbringen müssen.

© dpa-infocom, dpa:210126-99-179428/2