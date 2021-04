Beim 83:62 gegen den Playoff-Kandidaten medi Bayreuth steigerte sich das Team von Trainer Andrea Trinchieri nach einem ausgeglichenen ersten Viertel. In der Tabelle schließt München mit nun 22 Erfolgen nach Siegen zum Zweiten Alba Berlin auf.

Bei den Bayern kehrten unter anderem die Leistungsträger Vladimir Lucic und Wade Baldwin zurück, die nach dem Weiterkommen in der Euroleague in Gießen geschont worden waren. In der ersten Halbzeit hatte aber besonders Baldwin noch mit Konzentrationsschwierigkeiten zu kämpfen. Bayreuth hielt indes gut mit, verlor aber nach einem 12:0-Lauf der Hausherren den Anschluss. Nach dem Seitenwechsel bauten die Bayern die Führung kontinuierlich aus und lösten ihre Pflichtaufgabe letztendlich souverän.

Ein Schlüssel für den Erfolg war die mannschaftliche Ausgeglichenheit. Fünf Spieler erreichten zweistellige Werte. Am erfolgreichsten war Paul Zipser mit 19 Punkten.

© dpa-infocom, dpa:210406-99-106286/2