Demnach haben die Gesellschafter des Vereins für die Teilnahme am Wildcard-Verfahren zusätzlich 700.000 Euro zur Verfügung gestellt. Dadurch wird der Gesamtetat der Gießener nicht belastet.

«Das ist ein ganz starkes Zeichen der Solidarität an unsere Fans, unsere Sponsoren und die Region», sagte der geschäftsführende Gesellschafter Stephan Dehler. «Als Traditionsstandort und Gründungsmitglied der BBL wollen wir auch weiterhin in der 1. Liga mitspielen.» Dem Tabellen-17. war aufgrund der wirtschaftlichen Voraussetzungen bereits in der Vorwoche die Lizenz ohne Auflagen erteilt worden. Über das Bundesliga-Teilnahmerecht entscheidet die Gesellschafterversammlung der BBL GmbH.

