Der 34-jährige Kaymer spielte am zweiten Tag erneut eine 72er-Runde und verpasste mit insgesamt 144 Schlägen die Qualifikation für die beiden entscheidenden Runden. Auch der 48 Jahre alte Cejka scheiterte mit 150 Schlägen deutlich am Cut. US-Superstar Tiger Woods ist eine Woche nach seinem fünften Masters-Sieg bei der mit 6,9 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung im US-Bundesstaat South Carolina nicht am Start.