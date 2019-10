Der 36-Jährige setzte sich in der Glücksspielmetropole im US-Bundesstaat Nevada im Stechen gegen seinen Landsmann Patrick Cantlay durch.

Nach vier Runden lagen beide Spieler mit jeweils 261 Schlägen an der Spitze, so dass der Sieg in einem Playoff ausgespielt werden musste. Für den vierten Erfolg auf der US-Tour kassierte Na ein Preisgeld von 1,26 Millionen Dollar. 2011 hatte er in Las Vegas seinen Premierensieg auf PGA-Tour gefeiert. Deutsche Profis waren bei dem mit sieben Millionen Dollar dotierten Turnier nicht am Start.