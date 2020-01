«Es ist unvorstellbar. Die Realität, dass er nicht mehr da ist», sagte der 15-malige Major-Sieger nach dem PGA-Turnier im kalifornischen La Jolla. «Ich kann mir einfach nicht vorstellen, was ihre gesamte Familie gerade durchmacht. Es ist nur schockierend.» Die US-Basketball-Legende Kobe Bryant und seine 13 Jahre alte Tochter waren bei einem Hubschrauberabsturz in Kalifornien ums Leben gekommen - zusammen mit sieben weiteren Helikopter-Insassen.

Das Unglück ereignete sich, während Woods die Finalrunde des PGA-Turniers in der Nähe von San Diego spielte. Er habe von dem Unfall erst gehört, als sein Caddie Joe LaCava ihm die Nachricht direkt nach der Runde überbrachte. «Ich habe es erst nicht verstanden, warum die Zuschauer am Rand «Mach es für Mamba» schrien. Jetzt weiß ich es», sagte Woods mit Tränen in den Augen. «Black Mamba» war der Spitzname von Kobe Bryant.

Die Karrieren von Woods und dem ehemaligen NBA-Star der Los Angeles Lakers starteten fast zur gleichen Zeit. Beide wurden 1996 Profis. Die beiden Superstars trainierten gelegentlich zusammen im Fitnessstudio und freundeten sich dabei an. Der heute 44 Jahre alte Woods ist seit seiner Kindheit ein Fan der Lakers.

Woods beendete das PGA-Turnier in La Jolla mit insgesamt 279 Schlägen auf dem geteilten neunten Rang. Den Sieg bei dem mit 7,5 Millionen Dollar dotierten Turnier sicherte sich der Australier Marc Leishman (273) vor Jon Rahm (274) aus Spanien sowie dem US-Amerikaner Brandt Snedecker und Nordirlands Golfstar Rory McIlroy (beide 276). Der 36 Jahre alte Leishman kassierte für seinen fünften Erfolg auf der US-Tour ein Preisgeld von 1,35 Millionen Dollar.