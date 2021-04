Der 25-jährige Südkoreaner hatte sich nach einem misslungenen Schlag auf der 15. Spielbahn so geärgert, dass er seinen Putter wütend auf den heiligen Rasen stieß. Doch es gab ein Problem: Das wichtige Spielgerät zerbrach bei der spontanen Frustaktion. So musste Kim auf den restlichen vier Grüns mit dem Holz 3 einlochen und wurde zur besonderen Attraktion an der Magnolia Lane.

Kurioserweise hatte er mit dem Schläger, der eigentlich für lange Distanzen gedacht ist, Erfolg: Der Sieger der Players Championship von 2017 spielte noch vier Pars, blieb also ohne Schlagverlust. Etliche Kontrahenten absolvierten die Bahnen schlechter - wohlgemerkt mit Putter.

Und auch auf dem Leaderboard warf es den Koreaner nicht zurück: Nach zwei Tagen des traditionsreichen Major-Turniers lag er als Sechster nur drei Schläge hinter dem führenden Olympiasieger Justin Rose aus England.

