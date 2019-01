Herning (dpa) - Bei der Handball-Weltmeisterschaft trifft die deutsche Mannschaft im Spiel um den dritten Platz am Sonntag (14.30 Uhr/ZDF) auf Rekord-Weltmeister Frankreich.

Von dpa

FRANKREICH

Frankreich zählt zum Besten, was der Welthandball zu bieten hat. Das wird auch nach der überraschend klaren Halbfinal-Niederlage gegen Dänemark (30:38) so bleiben. Trainer Didier Dinart kann bei der Zusammenstellung seines Aufgebots aus einem großen Reservoir an Topspielern schöpfen. Trotz eines Umbruchs vor zwei Jahren - Torwart-Legende Thierry Omeyer und Rückraum-Ass Daniel Narcisse beendeten ihre Auswahl-Karriere - verfügt der Kader des Rekord-Weltmeisters über etliche Ausnahmekönner.

Größte Erfolge: Olympiasieger 2008, 2012; Weltmeister 1995, 2001, 2009, 2011, 2015, 2017; Europameister 2006, 2010, 2014Trainer: Didier DinartTopspieler: Dika Mem, Vincent Gerard, Nikola KarabaticDeutsche Bilanz gegen Frankreich: 71 Spiele (37–8–26)