Nach regulärer Spielzeit hatte es 28:28 (14:13) gestanden. Dank des prestigeträchtigen Erfolges im 100. Duell der Nordrivalen am Mittwoch in Düsseldorf schöpfte der Meister der vergangenen beiden Jahre Mut für die Mission Titel-Hattrick. Dagegen verpassten die Kieler die Chance, ihre Favoritenrolle einen Tag vor dem Start in die 54. Bundesliga-Spielzeit zu untermauern.

Vor 9713 Zuschauern im ISS Dome war Johannes Golla mit 8 Treffern bester Schütze der Flensburger. Auf der Gegenseite trafen Niclas Ekberg, Domagoj Duvnjak und Magnus Jacobsen (je 5) am häufigsten.