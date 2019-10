Lukas Nilsson erzielte elf Tore für Kiel, Hugo Descat war achtmal für Montpellier erfolgreich.

Der deutsche Rekordmeister startete optimal in die Begegnung. Über ein 3:0 (5.) zog die Mannschaft von Trainer Filip Jicha auf 13:7 (20.) davon. Dann aber steigerte sich der Champions-League-Sieger von 2018. Vier Minuten vor dem Pausenpfiff hatte Montpellier beim 13:14 den Anschluss geschafft.

In der ersten Aktion der zweiten Halbzeit scheiterte Kiels Rechtsaußen Niclas Ekberg mit einem Tempogegenstoß. Die Gastgeber wurden immer besser und gingen mit 21:20 (38.) in Führung. THW-Coach Jicha bat zur Auszeit und forderte mehr Präzision. Noch wichtiger war aber die Einwechselung von Niklas Landin ins Kieler Tor. So drehten die «Zebras» nach dem 22:25 (45.) noch das Spiel.

Am Donnerstag geht es für den THW mit dem Bundesliga-Heimspiel gegen die MT Melsungen weiter. Die Nordhessen haben die vergangenen sechs Partien gewonnen