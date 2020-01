Der Regisseur der Rhein-Neckar Löwen erzielte beim 31:24 (14:12) gegen Polen in Göteborg 15 Tore für die Eidgenossen, die nach der Auftakt-Niederlage gegen Co-Gastgeber Schweden damit weiter auf das Erreichen der Hauptrunde hoffen dürfen. Für die Schweiz war es erst der zweite Endrundensieg überhaupt nach dem 25:22 gegen die Ukraine bei der EM 2004.

In der Gruppe B verlor Nordmazedonien in Wien gegen Tschechien mit 25:27 (11:9). Beide Teams haben nun 2:2 Punkte auf dem Konto. Portugal feierte in der Gruppe D mit dem 27:24 (12:11) gegen den EM-Debütanten Bosnien-Herzegowina bereits den zweiten Sieg nach dem überraschenden Auftakterfolg gegen den WM-Dritten Frankreich.