Es wäre «der größte Traum meines Lebens, mit Hannover was zu gewinnen», sagte der dänische Olympiasieger und Weltmeister. In der Handball-Bundesliga liegt das Überraschungsteam hinter dem THW Kiel auf Rang zwei. Zudem stehen die Niedersachsen im Final Four des Pokals. «Wenn wir was gewinnen können – einen richtigen Titel, den ersten auch – das wäre dann wirklich ein krasser Traum», sagte Olsen.