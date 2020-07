Der Handball-Bundesligist gab bei der offiziellen Mannschaftsvorstellung in Mannheim den Transfer des schwedischen Nationalspielers bekannt und schaltete den 23 Jahre alten Rückraumspieler per Video zu. «Ich komme in einen überragenden Verein und freue mich auf die neue Saison», sagte Nilsson, der eigentlich noch bis 2021 vertraglich an den THW Kiel gebunden war.

Doch die Norddeutschen lösten den Kontrakt mit dem Rechtshänder vorzeitig und ermöglichten den Wechsel. Die Rhein-Neckar Löwen reisen am 1. August nach Ischgl. Der österreichische Skiort galt zu Jahresbeginn als einer der Hotspots für die Verbreitung des Corona-Virus, mittlerweile hat sich aber auch dort die Lage beruhigt. Die Löwen sind in Ischgl allein in einem Hotel und wollen dort nicht nur trainieren. Auch Teambuilding-Maßnahmen stehen auf dem Programm.

