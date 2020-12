Kiel (dpa) - Patrick Wiencek vom THW Kiel verzichtet als erster deutscher Handball-Nationalspieler auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Januar in Ägypten. Der 31 Jahre Kreisläufer habe Bundestrainer Alfred Gislason in einem persönlichen Telefonat informiert, teilte sein Club mit.

Von dpa