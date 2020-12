«Das ist ein Witz», sagte der 60-jährige Niederländer am Mittwoch. «Das ist kein fairer Spielplan, denke ich.» Die DHB-Auswahl startet am Samstag (16.00 Uhr) gegen Ungarn in die Hauptrunde des Turniers. Anschließend wird sie nach einem Ruhetag am Montag (18.15 Uhr) und Dienstag (18.15 Uhr) ihre weiteren Partien gegen Weltmeister Niederlande und Kroatien bestreiten.

«Wenn du die Unterschiede der Spielpläne der verschiedenen Teams vergleichst, ist das kein Fair Play», sagte Groener. «Wir haben drei Spiele in vier Tagen.» Norwegen beispielsweise, das wenige Tage vor Beginn der EM als Co-Gastgeber abgesprungen war, wird seine Hauptrundenspiele am Donnerstag, Samstag und Dienstag bestreiten und hat damit deutlich mehr Ruhetage zwischendurch.

«Es war im Vorfeld klar, dass Norwegen als Gastland bestimmte Vorzüge hat», sagte Groener. «Es war aber nicht klar, was das für die anderen Mannschaften heißt.» Ihm sei am Mittwochmorgen mitgeteilt worden, wie der definitive Spielplan aussehe. «Es ist jetzt so, wie es ist. Es ist nicht toll.»

