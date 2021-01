Man wisse zwar nicht, woher die Ansteckung komme, sagte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke der Deutschen Presse-Agentur. «Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt und unseren Ärzten höchstwahrscheinlich aus Ägypten. Die Inkubationszeit dauert ja mehrere Tage.»

Golla war am Dienstagabend mit der Nationalmannschaft aus Kairo zurückgekehrt und klagte laut der SG am Donnerstag über leichte Erkältungssymptome. Ein PCR-Test am Freitag fiel schließlich positiv aus. Zuvor war der 23-Jährige wie alle anderen Mitglieder der DHB-Delegation täglich in Ägypten sowie unmittelbar vor dem Rückflug sowie nach der Landung in Köln negativ getestet worden.

«Er ist nach der Rückkehr aus Ägypten in ein desinfiziertes Auto gestiegen und ist alleine nach Flensburg zurückgefahren. Er hatte nullkommanull Kontakt zu irgendjemandem», sagte Schmäschke. Golla befinde sich nun für zwei Wochen in Quarantäne und fehlt den Flensburgern damit vorerst. Schmäschke bezeichnete den Ausfall des Kreisläufers als «harten Schlag».

