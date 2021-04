Die Partie, die wegen Corona-Fällen beim kroatischen Meister abgesagt wurde, soll nun am 7. April nachgeholt werden, teilte die SG mit. Einen Tag später ist dann das Rückspiel vorgesehen. Beide Partien finden in der Flensburger Arena statt.

Für das Hinspiel dgibt es noch keine Anwurfzeit. Das Spiel Rückspiel soll um 18.45 Uhr (DAZN) beginnen. Einen Nachteil sieht SG-Coach Maik Machulla nicht: «Wir haben in dieser Saison bereits mehrfach beweisen, dass wir mit solch unvorhergesehenen Situationen sehr gut umgehen könne», sagte der 44-Jährige.

Bereits am Ostersonntag (13.30 Uhr/Sky) wollen die Flensburger die Bundesliga-Spitze im Spiel beim SC Magdeburg verteidigen. In der Partie gegen den aktuellen Tabellenzweiten rücken die dänischen Nationalspieler Mads Mensah Larsen und Simon Hald nach ihrer Corona-Quarantäne wieder in den Kader.

