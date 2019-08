Vor der Entscheidung am Freitag im zweiten Umlauf des Nationenpreises führt Belgien. Großbritannien ist Dritter. In der Einzelwertung liegt der in Belgien lebende Daniel Deußer mit Tobago als bester Deutscher auf Platz vier. Simone Blum aus Zolling verbesserte sich mit Alice auf Rang sechs. Es führt der Brite Ben Maher mit Explosion vor dem Schweizer Steve Guerdat mit Bianca.