Wonderful Moon mit Jockey Starke Favoritenduo in Hamburg

Hamburg (dpa) – Trotz der Corona-Krise bleibt das Deutsche Derby der Galopper das bestdotierte Pferderennen in Deutschland. Die Veranstaltung am 12. Juli (16.10 Uhr/Sport 1) auf der Galopprennbahn in Hamburg ist mit 650.000 Euro dotiert und damit die Nummer zwei in Europa hinter dem französischen Derby. Bei dem Rennen um das Blaue Band gehen 19 Pferde an den Start. Großer Favorit ist Wonderful Moon mit Jockey Andrasch Starke.

Von dpa