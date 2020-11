Vom 14. bis 17. Januar soll in der Leipziger Messehalle geritten werden. Theoretisch könnten sich noch andere Turniere um den Weltcup-Status bewerben. In den vergangenen Tagen wurden auch die Weltcup-Turniere in Verona, Mechelen, Basel und zuletzt in Bordeaux abgesagt. Die ersten Absagen von den Westeuropa-Stationen der wichtigsten Hallen-Serie hatte es bereits im Frühjahr gegeben.

© dpa-infocom, dpa:201103-99-198619/2