Patrick Bevin sprintete auf der zweiten Etappe der Tour Down Under als Erster ins Ziel. Foto: Yuzuru Sunada

Adelaide (dpa) - Die deutschen Radprofis haben auch auf der zweiten Etappe der Tour Down Under in Südaustralien eine gute Rolle gespielt. Sprinter Phil Bauhaus vom Team Sunweb wurde bei dem Rennen in der Region Adelaide Sechster.