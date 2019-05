Der kolumbianische Nachwuchsstar Egan Bernal, für viele Experten der Tour-de-France-Sieger der Zukunft, steht seinem britischen Ineos-Team wegen eines Schlüsselbeinbruchs nicht zur Verfügung. Zuvor hatte schon der spanische Weltmeister Alejandro Valverde wegen eines Ödems im Kreuzbein nach einem Sturz absagen müssen.

Der erst 22-jährige Bernal, der in diesem Jahr bereits die Traditionsrundfahrt Paris-Nizza gewonnen hat, erlitt die Verletzung am Samstag im Training. Das Team Ineos - bis Ende April als Team Sky unterwegs - steht damit ohne Kapitän da. Denn Tour-de-France-Champion Geraint Thomas und Giro-Vorjahressieger Chris Froome (beide Großbritannien) wollen sich in diesem Jahr ganz auf die Frankreich-Rundfahrt konzentrieren.

Größte Anwärter auf den Giro-Gesamtsieg sind damit die beiden Ex-Sieger Tom Dumoulin (Niederlande) und Vincenzo Nibali (Italien) sowie der derzeit überragende Tour-Vierte Primoz Roglic (Slowenien).