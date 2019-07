Die insgesamt 176 Profis aus den 22 Teams fuhren am Donnerstag auf ihren Rädern durch die Altstadt von Brüssel auf eine Bühne und blickten von dort auf das prächtige Rathaus in Europas Hauptstadt.

Als Highlight der knapp zweistündigen Show im Zentrum Brüssels kam der fünfmalige belgische Tour-Sieger Merckx auf die Bühne und wurde mit «Eddy, Eddy»-Rufen und einem kleinen Feuerwerk gewürdigt. Zu Ehren von Merckx, der vor 50 Jahren erstmals die Frankreich-Rundfahrt für sich entschied, startet die Tour in diesem Jahr in Belgien. «Das war der schönste Tour-Sieg meiner Karriere», sagte der Belgier, der sich freudig an seinen damaligen Empfang auf dem Grand Place erinnerte. «Das werde ich niemals vergessen.»

Titelverteidiger Geraint Thomas (Team Ineos) präsentierte sich zwei Tage vor dem Start am Samstag (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) gelöst. «Ich bin ganz gechillt. Ich habe die Nummer eins auf dem Rücken und will das Beste daraus machen», sagte Thomas. Die ersten beiden Etappen am Samstag und Sonntag beginnen und enden in Brüssel, bevor es am Montag nach Frankreich geht.