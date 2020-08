«Man kann nicht Entwarnung geben und davon ausgehen, dass alles problemlos verläuft», sagte Sportdirektor Enrico Poitschke dem «Kölner Stadt-Anzeiger» und fügte hinzu: «Wenn Emu die nächsten zehn Tage nicht gut trainieren kann, dann muss man einfach sagen, dass er nicht mehr die Form hat, die er benötigt. Dann müssen wir vielleicht schauen, ob wir vielleicht andere Ziele mit ihm in den Fokus nehmen.»

Buchmann war am 15. April in den französischen Alpen auf einer Abfahrt gestürzt und hatte dabei schwere Prellungen und Hautabschürfungen erlitten. Der gebürtige Ravensburger lag bis dahin auf dem dritten Platz der Gesamtwertung und präsentierte sich in starker Form. Bei der Tour will der 27-Jährige auf das Podest fahren. «Es ist wichtig, dass er in den nächsten Tagen höhere Belastungen fährt, da kann man nichts beschleunigen», ergänzte Poitschke.

