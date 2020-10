Pogacar hatte in Lüttich den dritten Platz belegt, ursprünglich war noch sein Start bei der Flandern-Rundfahrt am 18. Oktober angedacht gewesen. Pogacar hatte in diesem Jahr als zweitjüngster Fahrer in der Historie die Tour de France gewonnen, nachdem er am vorletzten Tag mit einem überragenden Sieg im Zeitfahren seinem Landsmann Primoz Roglic noch das Gelbe Trikot abgeknöpft hatte.

