Der Schritt wurde damit begründet, dass durch die stark steigenden Corona-Zahlen die Sicherheit von Fahrern und Verantwortlichen nicht mehr garantiert sei. Die Titelkämpfe sollen vom 11. bis 15. November in Plowdiw stattfinden.

Das Robert Koch-Institut hatte Bulgarien in der Vorwoche aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen wieder zum Risikogebiet erklärt. Der europäische Rad-Verband UEC hält bislang am geplanten Termin fest. Aus dem deutschen Team will lediglich Ex-Weltmeister Maximilian Levy als Einzelstarter bei der EM teilnehmen.

© dpa-infocom, dpa:201102-99-173750/3