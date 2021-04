Klassementfahrer Buchmann, der 2019 Vierter bei der Tour de France wurde, soll dieses Jahr den Giro statt der Tour fahren, weil das Profil für ihn günstiger erscheint. Neben Buchmann und Sagan nominierte Bora-hansgrohe auch vier Italiener sowie Felix Großschartner aus Österreich und Maciej Bodnar aus Polen. Die dreiwöchige Rundfahrt beginnt am 8. Mai in Turin und wird am 30. Mai in Mailand beendet.

