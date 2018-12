Von dpa

Exakt 183.150 Stimmen erhielt der 28-Jährige vom Verein San Francisco 49ers im Zuschauer-Voting - und damit die meisten aller Kandidaten für die Position des Special Teamers. Die Redaktion von «Ran» (ProSiebenSat.1) hatte in den sozialen Medien für den Landsmann getrommelt. Mit Erfolg: Nach Angaben der US-Football-Liga NFL kamen rund 80 Prozent der Stimmen für Nzeocha aus Deutschland.

«Ganz ehrlich, das bedeutet mir wahnsinnig viel», sagte Nzeocha dem US-Fernsehsender ESPN. «Die Football-Community in Deutschland ist so klein und es ist eine eng verbundene Gruppe. Es ist einfach so: Wenn es einer von uns schafft, dann stehen alle hinter ihm. Es ist super cool, das zu sehen.»

Unterstützung erhielt Nzeocha auch von Basketball-Superstar Dirk Nowitzki, der ihm Tipps gab für seine Karriere in den USA. «Ich freue mich für ihn», sagte Nowitzki. «Wenn du in einem Land aufgewachsen bist, in dem es nicht dein Sport ist - ich meine, unsere Liga drüben ist vermutlich nicht sehr gut, auch wenn ich nie ein Football-Spiel in Deutschland gesehen habe - dann ist es hart», sagte der Dallas-Profi bei ESPN.

Gereicht hat es nach jetzigem Stand trotzdem nicht für Nzeocha: Am Mittwoch wurde bekannt, dass er es zunächst nur auf einen Nachrücker-Platz geschafft hat. Neben dem Zuschauer-Voting werden auch die Stimmen von Trainern und Spielern zu jeweils einem Drittel gewertet - von diesen Gruppen erhielt Nzeocha zu wenig Unterstützung.

Der Pro Bowl ist das All-Star-Spiel der NFL. Es findet am Wochenende vor dem Liga-Finale, dem Super Bowl, statt. Hineingewählt werden können nur Spieler, die nicht am Super Bowl teilnehmen. Dieses Jahr findet der Pro Bowl in Orlando (Florida) statt.