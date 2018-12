Konnte die Niederlage der New York Islanders nicht verhindern: Goalie Thomas Greiss. Foto: David Zalubowski

Las Vegas (dpa) - Eishockey-Nationaltorhüter Thomas Greiss hat mit den New York Islanders in der nordamerikanischen NHL trotz starker 43 Paraden eine Auswärtsniederlage kassiert. Die New Yorker unterlagen bei Vizemeister Vegas Golden Knights 2:4.