New York (dpa) – Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun wartet mit den Chicago Blackhawks in der nordamerikanischen NHL weiter auf den ersten Erfolg im neuen Jahr. Das Team aus Illinois unterlag den New York Islanders mit 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1) nach Verlängerung.

Von dpa

Der 23-jährige Kahun konnte die Gäste mit seinem sechsten Saisontreffer in der vierten Spielminute zunächst in Führung bringen. New Yorks Devon Toews sorgte jedoch nach 1:48 Minute in der Overtime für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber.

Der Landshuter Tom Kühnhackl blieb ohne Punkte. Teamkollege und Nationaltorhüter Thomas Greiss kam bei den Islanders nicht zum Einsatz. Chicago liegt mit aktuell 37 Punkten auf Platz zwölf der Western Conference. Die New Yorker belegen nach dem fünften Sieg in Folge mit 48 Zählern den neunten Rang in der Eastern Conference.

Ex-Bundestrainer Marco Sturm und die Los Angeles Kings kassierten im Spiel gegen die Tampa Bay Lightning eine deutliche 2:6 (0:3, 1:2, 1:1)-Heimniederlage. Tampa Bays Nikita Kucherov überzeugte mit einem Treffer und drei Assists. Die Kalifornier bleiben mit 35 Punkten weiter das schlechteste Team im Westen.

Superstar Alexander Owetschkin erzielte bei der 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)-Auswärtsniederlage seiner Washington Capitals bei den St. Louis Blues seinen 30. Saisontreffer. Der 33-jährige Russe ist erst der zweite Spieler in der Geschichte der Profiliga, der in jeder seiner ersten 14 NHL-Spielzeiten mindestens 30 Tore pro Saison verbuchte konnte. Der Titelverteidiger ist mit 51 Punkten Dritter im Osten.