New York (dpa) - Die New York Islanders konnten auch ohne deutsche Beteiligung in der nordamerikanischen NHL ihren zweiten Sieg in Folge verbuchen. Das im New Yorker Stadtteil Brooklyn ansässige Eiskockey-Team besiegte die St. Louis Blues mit 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung.