Beendet seine Karriere: Schachgroßmeister Wladimir Kramnik (l) beim Kandidatenturnier 2018 in Berlin. Foto: Arne Immanuel Bänsch

Moskau (dpa) - Der frühere Weltmeister Wladimir Kramnik beendet seine Profikarriere im Schach. Der 43 Jahre alte Russe kündigte seinen Rücktritt am 29. Januar bei einem Turnier in den Niederlanden an.