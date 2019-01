Bill Belichick, der notorisch müssische Football-Coach der New England Patriots, kann auch anders. Foto: Peter Foley

Atlanta (dpa) - Der in der Öffentlichkeit notorisch mürrische Football-Erfolgstrainer Bill Belichick von den New England Patriots kann auch anders.

«Wenn wir uns privat unterhalten, ist er schon ein freundlicher Mensch, mit dem man auch Witze machen kann», charakterisiert der zweimalige Super-Bowl-Gewinner Sebastian Vollmer seinen früheren Coach vor dem NFL-Finale im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Was man so sieht, ist schon sein genereller Charakter. Aber er schreit nicht dauernd rum oder gibt jedem Spieler eine einsilbige Antwort.»

Der 66 Jahre alte Belichick trainiert die Patriots seit 2000 und gewann fünfmal den Super Bowl. 2015 und 2017 gehörte der gebürtige Rheinländer Vollmer (34) zum Team. Am Montag (0.30 Uhr/ProSieben) trifft New England in Atlanta auf die Los Angeles Rams.

«Wenn er überhaupt anders ist, dann ist er lockerer», sagte Vollmer darüber, wie sein Ex-Coach in der Zeit vor dem großen Spiel agiere. «Er ist kein Spaßvogel, aber man spürt schon, dass zwei Wochen lang die Anspannung beim Team sehr hoch ist. Das Adrenalin, die Stresshormone gehen da schon einmal mit einem durch - und da ist es gut, es so locker wie möglich zu halten.» Belichick ist mit fünf Siegen im Super Bowl der erfolgreichste Coach der NFL-Geschichte. In Interviews zeigt er sich häufig einsilbig und schlecht gelaunt.