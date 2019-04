Die nicht für die K.o.-Runde qualifizierten Blackhawks gewannen vor heimischer Kulisse gegen die St. Louis Blues 4:3 (1:0, 1:1, 1:2) nach Penaltyschießen.

Kahun gab die Vorlage zum zwischenzeitlich 2:1 durch Artjom Anissimow in der 34. Minute. Es war sein 24. Assist in der laufenden Spielzeit. Chicago befindet sich mit zwei verbleibenden Spielen in der Hauptrunde auf dem elften Tabellenplatz in der Western Conference. Das Aus im Playoff-Rennen kam für die Blackhawks am Dienstag. Der 23-jährige Kahun könnte somit nach dem Ende der NHL-Hauptrunde die deutsche Nationalmannschaft bei der bevorstehenden WM in der Slowakei unterstützen.

Der Münchner Korbinian Holzer und die Anaheim Ducks besiegten Spitzenreiter Calgary Flames 3:1 (2:1, 1:0, 0:0). Der 31 Jahre alte Verteidiger blieb ohne Zählbares beim Heimerfolg der Kalifornier. Als Tabellenvorletzter konnte sich Anaheim ebenfalls nicht für die Playoffs qualifizieren.