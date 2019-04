«Für mich ist es ganz schön, quasi als Tourist hier zu sein und die anderen Jungs von außen zu beobachten», sagte Lange bei einer Pressekonferenz. Mit einem Lächeln fügte der 32-Jährige aus Bad Wildungen hinzu: «Ich werde sicher nicht mal die erste Frau schlagen. Aber es wird bestimmt eine große Gaudi.»

Außerhalb eines Triathlons hat Lange, Deutschlands Sportler des Jahres 2018, zuvor noch nie einen Halbmarathon absolviert. «Deswegen wird es auf jeden Fall persönliche Bestzeit», sagte Lange, der im Oktober 2018 zum zweiten Mal in Folge den Ironman auf Hawaii gewonnen hatte. Er peilt nun eine Zeit von 1:11 Stunden an. Damit hat Lange im Kampf gegen die Weltspitze bei den Läufern jedoch keine echte Chance.

Lange gilt als einer der stärksten Läufer unter den Triathleten und hält auf Hawaii den Streckenrekord im Marathon (2:39:45 Stunden). Der Start in Berlin dient dem Hessen zur Saisonvorbereitung, erstes Highlight auf dem Weg zum möglichen Triple auf Hawaii ist der Ironman in Frankfurt/Main. «Ich möchte jetzt in Berlin natürlich alles geben und so schnell wie möglich laufen», sagte Lange.

Bei der 39. Auflage von Deutschlands größtem Halbmarathon kommt es auf den Straßen der Hauptstadt zu einem Teilnehmerrekord. 35 551 Starter sind über die 21,0975 Kilometer mit Ziel am Brandenburger Tor gemeldet. Prominenteste deutsche Läufer sind die Olympia-Teilnehmer Philipp Pflieger, Richard Ringer und Anna Hahner.