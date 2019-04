Früherer Box-Weltmeister Sturm festgenommen

Köln (dpa) - Für Felix Sturm war auf dem Festakt der deutschen Boxbranche ein Platz in der ersten Reihe reserviert. Doch der frühere Weltmeister verbrachte die Nacht im Gefängnis.

«Felix tut mir wirklich leid. In den letzten Jahren gab es immer mal wieder Negativschlagzeilen um ihn, die auf den Boxsport zurückfallen», sagte Thomas Pütz, der Präsident des Bundes Deutscher Berufsboxer, zur Festnahme des fünfmaligen Champions. Sturm war am Freitag nach Angaben der Polizei in Köln festgenommen worden.

Erwirkt hatte den Haftbefehl die Kölner Staatsanwaltschaft, Abteilung Wirtschaftsstrafsachen. Zum Tatvorwurf machte die Polizei keine Angaben. Nach einem Bericht der «Bild am Sonntag» sei die Festnahme bei Sturms Besuch der Fitness-Messe Fibo erfolgt.

Und das kurz vor einer Gala in München zum 70. Geburtstag des Berufsboxer-Verbands BDB, bei der Sturm einer der prominenten Gäste sein sollte. Noch am Vortag hatte BDB-Präsident Pütz per Mail Kontakt mit Sturm gehabt und ihn eingeladen. Er sollte neben den Klitschko-Brüdern, Dariusz Michalczewski, Axel Schulz und Arthur Abraham ganz vorn im Publikum sitzen. «Er wollte versuchen, das einzurichten, wenn es zeitlich passt», sagte Pütz.

Der in München wiedergewählte Verbandschef betonte, dass die Unschuldsvermutung gelte, solange Sturm nichts nachgewiesen worden sei. «Aber es werden schon triftige Gründe vorliegen, sonst wäre er nicht festgenommen worden. Wenn die Vorwürfe stimmen, muss er mit der Härte des Gesetzes leben», sagte der BDB-Präsident.

Bei der Veranstaltung sei auch über ein mögliches Comeback Sturms gesprochen worden. Dabei soll der Supermittelgewichtler gegen Ex-Weltmeister Arthur Abraham antreten. Dieses Duell war in früheren Jahren mehrfach gefordert worden. Dazu gekommen ist es nie. Der 39 Jahre alte Berliner Abraham aus dem Sauerland-Stall hat sein Interesse bereits bekundet. «Wenn es mit diesem Kampf tatsächlich noch etwas werden sollte, dann muss es dieses Jahr gelingen», sagte Pütz. Wegen der Vorwürfe gegen Sturm hat er jedoch Bedenken.

Der inzwischen in Bosnien, der Heimat seiner Eltern, lebende Sturm, der mit Geburtsnamen Adnan Catic heißt, gehörte stilistisch zu den besten deutschen Boxern. Schon als Amateur stach sein Talent heraus, er krönte seine Laufbahn 2000 mit dem Gewinn des EM-Titels im Mittelgewicht. Sturm gewann insgesamt fünf WM-Titel bei verschiedenen Weltverbänden, von seinen 48 Profikämpfen gewann er 40. 2009 trennte er sich von seinem Promoter Klaus-Peter Kohl und machte sich selbstständig mit der Sturm Box-Promotion und einem Gym in Köln. Zudem gab er später bekannt, als Geschäftsmann mit einem Energydrink erfolgreich zu sein.