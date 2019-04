Nowitzki vor Abschiedsparty: Ein letztes Mal? «Vielleicht»

Memphis (dpa) – Auch nach seinem womöglichen letzten großen Meilenstein ließ Dirk Nowitzki die Frage aller Fragen unbeantwortet.

Mit dem 10.000. Defensiv-Rebound fügte der Basketball-Altstar seiner einzigartigen NBA-Karriere die nächste historische Marke hinzu - und blickt voller Vorfreude auf die große Abschiedsparty der Dallas Mavericks. Doch wird die Ehrung Nowitzkis beim abschließenden Heimspiel der Saison gleichzeitig auch sein letzter Auftritt als Aktiver, oder hängt er doch noch ein Jahr dran?

«Ich muss mich immer noch auf mein Spiel und meine Würfe fokussieren und es genießen - vielleicht ein letztes Mal», sagte der 40-Jährige. Der endgültige Entschluss soll aber weiterhin erst nach dem Saisonfinale fallen. «Ich fahre mit (Ehefrau) Jessica und den Kids an einen Strand irgendwo in die Karibik, schaue mal, wie sich der Körper erholt und sich alles entwickelt», sagte Nowitzki der «Bild»-Zeitung. «Dann entscheide ich, wie’s weitergeht.»

Die Mavs haben sich vor der Partie gegen die Phoenix Suns am Dienstag (02.30 Uhr MESZ am Mittwoch) für alle Eventualitäten eingerichtet, auch wenn ihr Superstar weiter keine klare Aussage über seine Zukunft trifft. «Wenn du für das letzte Spiel herkommen kannst, willst du auf jeden Fall in Dallas sein», kündigte Club-Besitzer Mark Cuban zuletzt einen emotionalen Abend an. «Es wird eine ganz besondere Nacht - egal, ob er es möchte oder nicht.»

Nach langwierigen Verletzungsproblemen war der Würzburger in seiner 21. NBA-Saison immer besser zurechtgekommen, Ende März erzielte er gegen Meister Golden State Warriors 21 Punkte. Beim 129:127-Sieg nach Verlängerung gegen die Memphis Grizzlies holte er nun seinen 10 000. Defensiv-Rebound in regulären Saisonspielen, nur die Legenden Kevin Garnett, Karl Malone, Tim Duncan und Robert Parish haben mehr. In fremden Arenen wird jeder Korb frenetisch gefeiert - aber will sich der Meister von 2011 wirklich nochmals einen kompletten Sommer lang quälen, um seinen Körper fit für eine weitere Spielzeit zu machen?

«Viele Leute fragen, und er versucht zu sehen: Habe ich noch ein Jahr in mir? Oder bin ich fertig?», sagte Ehefrau Jessica den «Dallas Morning News» in einem ihrer wenigen Interviews über ihren Mann. «Wir müssen abwarten. Aber ich denke, wenn die Saison vorbei ist, wird er es genießen, schon morgens Eis zu essen.»

Zuletzt hatte der Verwaltungsbezirk von Dallas den April als «Monat von Dirk» ausgerufen. «Das ist unglaublich. Ich habe niemals gedacht, dass so etwas möglich sein würde», sagte Nowitzki, der wie kaum ein anderer die Stadt in Texas weltweit personifiziert. Im American Airlines Center werden für das Spiel gegen Phoenix Erinnerungsshirts an alle Zuschauer verteilt werden. Möglich ist, dass er das anschließende Auswärtsspiel bei den San Antonio Spurs auslässt, die Playoffs hat Dallas schon lange verpasst.

Die letzten Saisonspiele stehen bei den Mavs unter dem Werbeslogan «41.21.1.». Die 41 ist Nowitzkis Rückennummer, 21 Jahre spielt er nur für einen NBA-Club. Noch ist nicht gänzlich ausgeschlossen, dass es bald heißt: 41.22.1.